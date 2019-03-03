Adana Bir Dairede Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Adana'da bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'da bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen çocuklar ile yaşlı bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.



Yangın, Pınar Mahallesi'ndeki 74004 sokakta bir apartmanın 4'ncü katında çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polisler geldi. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan yaşlı olduğu ve dumandan etkilendiği öğrenilenevde kiracı olarak oturan Atilla Adakoğlu'nu da binadan tahliye ederek ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı. Bu sırada apartmanda çeşitli dairelerde yaşayan 4'ü çocuk 5 kişi daha dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapıldı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye tarafından söndürülürken, dairenin odalarındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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