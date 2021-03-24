ADANA Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti - Son Dakika

ADANA Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti

24.03.2021 11:11

Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çektiADANA'da kredi kartı borcunu ödemek için ATM'ye giden Soner Barhun (33), arkasından gelen Şuayip D. (51) tarafından dövüldü.

Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti

ADANA'da kredi kartı borcunu ödemek için ATM'ye giden Soner Barhun (33), arkasından gelen Şuayip D. (51) tarafından dövüldü. Şuayip D.'nin yanındaki 3 kişi, canını kurtarmak için kaçan Barhun'un hesabından 7 bin TL çekip, kayıplara kaçtı. 4 şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Olay, 18 Mart günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi kartı borcunu ödemek için ATM'ye giden Soner Barhun, 2 bin TL para yatırdı. Bu sırada arkasından yaklaşan 4 kişiden biri, kredi kartını almak için bekleyen Barhun'a vurmaya başladı. Barhun canını kurtarmak için kaçarken, bu kişi de peşine düştü.

Bu sırada diğer 3 kişi, kredi kartını bankamatikte bırakan Barhun'un hesabından 4 işlem halinde toplam 7 bin TL çekti. Şüpheliler uzaklaşırken, o anlar ATM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis, Barhun'u darbeden şüphelinin Şuayip D., parayı çeken şüphelinin Hakan Y. (20) ile yanında bekleyenlerin de Ali K. (46) ile Bedihcan Ç. (48) olduğunu tespit etti. Polis, adreslerini belirlediği şüphelileri İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

'DAYANAMAYIP PARAYI ALDIK'

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali K.'nin, ifadesinde, Şuayip, adamı birden dövmeye başladı. Biz de bir miktar paranın, ATM'de çıktığını gördük. Dayanamayıp, parayı alıp kaçtık. Şuayip'i bir daha görmedik. Parayı da üçe bölüp harcadık dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip D., Hakan Y., Ali K. ile Bedihcan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti
ADANA Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti
ADANA Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti
ADANA Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Biri ATM'de işlem yapan kişiyi darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti - Son Dakika


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