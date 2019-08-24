ADANA Bisiklet hırsızını elindeki dövmesi ele verdi

Bisiklet hırsızını elindeki dövmesi ele verdi

Adana'da bisiklet hırsızı Berkan D.'yi (23) sol elinin üzerine yaptırdığı dövmesi ele verdi.

Olay, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bırakılan bisikletini bırakan vatandaş alışveriş için markete girdi. Bu sırada şüpheli bisikleti alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin kimliğini sol elinin üzerindeki dövmeden saptandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Berkan D. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Berkan D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.