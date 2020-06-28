ADANA Bisikletli dolandırıcı anbean DHA kamerasında - Son Dakika

ADANA Bisikletli dolandırıcı anbean DHA kamerasında

Bisikletli dolandırıcı anbean DHA kamerasındaADANA'da fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen Ahmet Ç. (65), Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından görüntülendi.

Bisikletli dolandırıcı anbean DHA kamerasında

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ADANA'da fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen Ahmet Ç. (65), Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırımda yatmaya başladı. DHA ekibi yaşlı adamın yanına giderek yardım etmek istediklerini bildirdi. Muhabirlerden ilaç parası isteyen yaşlı adam "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim" teklifini reddetti.

GÖRÜNTÜLENİNCE KAÇTI

Muhabirlerin yaşlı adamın etrafından ayrılmasının ardından dolandırıcı bisikletiyle ilerledikten sonra 100 metre ileride yine fenalaşma numarası yaptı. Çevredeki 2 genç Ahmet Ç'nin fenalaştığını düşünerek otomobillerini durdurup yaşlı adamın yanına koştu. Yaşlı adamı yerden kaldıran vatandaşlar, dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını DHA muhabirlerinden öğrenince tepki gösterdi. Görüntülendiğini fark eden Ahmet Ç. ise hızlıca bisikletine binerek olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar anbean görüntülendi.

İLK KEZ BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞTILAR

Hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Biz aracımızla yolda giderken aniden bisikletin üzerinden düştü. Hemen yardıma koştuk, bize aç olduğunu, eczaneden 33 liralık ilaç alması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu öğrenmeseydik, parayı verecektik" dedi.

Adana Yüregir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Bisikletli dolandırıcı anbean DHA kamerasında - Son Dakika

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