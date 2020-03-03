Adana borcu için çalıştığı kepçeyi çaldı - Son Dakika
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Adana borcu için çalıştığı kepçeyi çaldı

6 saat önce

Borcu için çalıştığı kepçeyi çaldıADANA'da, operatör Emrah Ş. (20), 20 bin lira borcunu ödemek için önceden operatör olarak çalıştığı kepçeyi çaldı.

Borcu için çalıştığı kepçeyi çaldı

ADANA'da, operatör Emrah Ş. (20), 20 bin lira borcunu ödemek için önceden operatör olarak çalıştığı kepçeyi çaldı.

Olay, Sarıçam İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi A. (46) 3 gün önce park ettiği kepçenin çalındığı görünce polisi aradı. İhbar üzerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerde 100'e yakın güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce aynı kepçede operatör olarak çalışan Emrah Ş. olduğu saptandı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, Emrah Ş.'nin kepçeyle Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Adrese baskın yapan polisler, Emrah Ş. ve ona yardım eden Murat K. 'yi (41) yakaladı. Emniyete götürülen Emrah Ş., sorgusunda Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Y.A.'ya 20 bin lira borcu olduğunu ve piyasa değeri 100 bin lira olan kepçeyi çaldığını söyledi. Kepçe sahibine teslim edilirken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Emrah Ş. tutuklandı, Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana borcu için çalıştığı kepçeyi çaldı

Göztepe Mahallesi, Sarıçam, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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