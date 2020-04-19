ADANA-Boş caddelerin tadını Tarçın çıkarttı - Son Dakika

ADANA-Boş caddelerin tadını Tarçın çıkarttı

Boş caddelerin tadını Tarçın çıkarttıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adana'da caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

Boş caddelerin tadını Tarçın çıkarttı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adana'da caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Seyhan ilçesinde normal şartlarda araç yoğunluğu olan Cevat Yurdakul Caddesi'nde mahalle halkının beslediği Tarçın isimli sokak köpeği, boş caddede yatarak güneşin tadını çıkarttı. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak ve 30 büyükşehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Adana'da yasak sonrası ana cadde ve bulvarlar boş kalırken, yollar sokak hayvanlarına kaldı. Merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde mahallelilerin adını 'Tarçın' koyduğu bir sokak köpeği, boş olan yolda uzun süre yatarak güneşin tadını çıkarttı. POLİS VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNİN BAŞINDA Öte yandan sağlık çalışanları ve temizlik işçileri görevlerinin başında yer aldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adana'da vatandaşlar evlerine kapanırken, Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülerin sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını denetledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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