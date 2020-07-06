ADANA Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı - Son Dakika

ADANA Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı

Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştıADANA'da boşanma aşamasında olduğu yeni doğum yapan eşi ve çocuklarını göremediğini iddia edip yaşadığı apartmanın damına çıkarak intihara kalkışan Olcay O., polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı

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ADANA'da boşanma aşamasında olduğu yeni doğum yapan eşi ve çocuklarını göremediğini iddia edip yaşadığı apartmanın damına çıkarak intihara kalkışan Olcay O., polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Olcay O.?nun boşanma aşamasında olduğu hamile eşi, yanına kızını da alarak Kozan ilçesindeki ailesinin yanına gitti. Geçen günlerde doğum yapan eşi ve çocuklarını görmek isteyen Olcay O., olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine oturduğu apartmanın damına çıkan Olcay O., eşinin gelmemesi durumunda kendisini atacağını söyledi. İhbar üzerine adrese 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dama çıkan polislerce ikna edilen Olcay O., indirilip, polis merkezine götürüldü.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ADANA Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı - Son Dakika
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