Son Dakika Haberleri: Adana Burak King, Konser İçin Geldiği Adana'da Atık Toplayıcılarıyla Buluştu

Adana Burak King, Konser İçin Geldiği Adana'da Atık Toplayıcılarıyla Buluştu

24 dakika önce

Burak King, konser için geldiği Adana'da atık toplayıcılarıyla buluştuADANA'da, şarkıcı Burak King, atık toplayıcılarla bir araya gelerek, atık malzeme ayrıştırdı.

Burak King, konser için geldiği Adana'da atık toplayıcılarıyla buluştu

ADANA'da, şarkıcı Burak King, atık toplayıcılarla bir araya gelerek, atık malzeme ayrıştırdı. Şarkıcı, atık toplayıcılara yeni şarkısına birlikte klip çekme sözü verdi.

Son dönemde söylediği şarkılar 'Koştum Hekime' ve 'Yanıyoruz' ile çıkış yakalayan şarkıcı, Burak King, eğlence mekanında konser vermek üzere Adana'ya geldi. Kentte bir kebapçıda Adana kebabını tadan King, Çukurova Atık Toplayıcılar ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Mehmet Karaca'nın davetiyle, 'Farkındalık' yaratmak için atık toplayıcıların deposunu ziyaret etti. Atık toplayıcıların topladığı malzemeleri birlikte ayrıştıran King, aynı zamanda şarkı seslendirerek, yeni çekeceği kliplerinden birini Adana'da atık toplayıcılar deposunda, atık toplayıcılarla birlikte çekeceğinin sözünü verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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