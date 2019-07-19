Son Dakika Haberleri: ADANA BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son Dakika Güncel Haber

ADANA BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

1 saat önce

ADANA'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.

ADANA'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği kadınlara fal ve büyü yaptığı ihbarını aldı. Bağlama büyüsü, eşten soğutma, kocasını kendisine aşık etme gibi büyüler yapan Murat Y.'nin kendisine gelen kişilerden 5 bin lira aldığı saptandı. Ayrıca kocasının kendisiyle ilgilenmesi için büyü yaptıran bir kişiye de 500 bin lira senet imzalattığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen Murat Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ADANA BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı 'Kocanı sana aşık ettireceğim' dediği kadına 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, kalça dansı yaptığı anların videosunu paylaştı Fenomen Aytuğ Ergen, Güven Bana programından kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]