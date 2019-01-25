Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: "Demokrasiye, Siyasete ve Siyasetçiye Karşı...
1 saat önce
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: "Demokrasiye, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış alçakça saldırıdır" ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, katıldığı yemekli toplantıda bıçaklanan AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'ye yapılan saldırının...
Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
: "Demokrasiye, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış alçakça saldırıdır"
ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, katıldığı yemekli toplantıda bıçaklanan AK Parti Seyhan
Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'ye yapılan saldırının alçakça olduğunu dile getirdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Fikret Bey'le, bu olay olmadan 1 saat önce birlikteydik. Aday tanıtımı, Cumhur İttifakı belediye başkan aday toplantısı için verimli bir toplantı geçirdik. Böyle bir hadisenin olması oldukça manidar. Bu demokrasiye karşı, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış çok alçakça bir saldırıdır" diye konuştu.
Ardından Sözlü, Fikret Yeni'yi ziyaret etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:10 Kaynak: İHA
Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz Mu Var?
Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi
AK Parti'li Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kameraya Yansdı
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı