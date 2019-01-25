Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: "Demokrasiye, Siyasete ve Siyasetçiye Karşı...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: "Demokrasiye, Siyasete ve Siyasetçiye Karşı...

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: "Demokrasiye, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış alçakça saldırıdır" ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, katıldığı yemekli toplantıda bıçaklanan AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'ye yapılan saldırının...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: "Demokrasiye, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış alçakça saldırıdır"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, katıldığı yemekli toplantıda bıçaklanan AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'ye yapılan saldırının alçakça olduğunu dile getirdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Fikret Bey'le, bu olay olmadan 1 saat önce birlikteydik. Aday tanıtımı, Cumhur İttifakı belediye başkan aday toplantısı için verimli bir toplantı geçirdik. Böyle bir hadisenin olması oldukça manidar. Bu demokrasiye karşı, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış çok alçakça bir saldırıdır" diye konuştu.
Ardından Sözlü, Fikret Yeni'yi ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

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