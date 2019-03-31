Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Oyunu Kullandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Oyunu Kullandı

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, oyunu kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Oyunu Kullandı, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, oyunu kullandı.

Sözlü, oy kullanacağı Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesine eşi Zeynep, oğlu Oğuzhan, kızları Asena ve Gökçen ile geldi.

Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Sözlü, ailesiyle birlikte 1120 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sözlü, çıkışta yaptığı açıklamada, seçimlerin güzel bir bahar ikliminde huzurlu bir şekilde geçtiği söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Sözlü, "Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin, milletimizin gelişen demokratik kültürünün göstergesi olacak. Demokratik basamakları yükselttiğimiz bir seçim olacak. Şu anda her şey iyi gidiyor, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:17 Kaynak: AA

MHP, Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki Oyunu Kullandı! İşte İlk Açıklamalar Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]