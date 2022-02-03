Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl tüm imkansızlıklara rağmen borçlarını 4 milyar liranın altına düşüreceklerini bildirdi.

Karalar, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, kurum bütçesinde 2015'ten beri gelirlerin giderden az olduğunu belirtti.

2019 yılı mart ayında göreve gelmeleriyle frene bastıklarını ifade eden Karalar, "Bundan kaynaklı gider gelir arasında bir denge yakalanmış ama yıllardır süregelen durum nedeniyle bir borç stoku oluşmuş. Gelirin 4 katı seviyesinde biten bir borçla biz burayı teslim aldık." dedi.

Karalar, 2020'den sonra hazırladıkları bütçelerle borç stokunu artık artırmayan, yavaş yavaş aşağı çeken bir çalışma modeli oluşturduklarını kaydetti.

Belediyenin 4,5 milyar TL borcunun yapılandırılmasından dolayı 200 milyon TL de faiz eklendiğini ifade eden Karalar, buna rağmen belediyenin borcunun şu an 4 milyar 400 milyon TL'nin altında olduğunu söyledi.

Büyükşehir belediyesi olarak hazineden aldıkları payın nüfuslarının fazla olmasına rağmen bazı büyükşehir belediyelere göre daha düşük olduğunu öne süren Karalar, bu durumun kabul edilemez olduğunu savundu.

Karalar, şunları söyledi:

"Adana mağdurdur hak ettiğini alamamaktadır. Bu hizmeti de engellemektedir. Biz sihirbaz değiliz. Yoktan var edemeyiz imkanları iyi kullanır ya da kullanamayız. İyi kullandığımızı da önce rakamlarla anlattık. Gelir düşüklüğü, fiyat artışlarına rağmen biz geçen yıl 300 milyon TL borç ödemişiz. 4,7 milyon TL'den borcu düşürmüşüz. İnşallah bu sene tüm imkansızlıklara rağmen biz borcu 4 milyar TL'nin altına düşüreceğiz. "

Metro projesi

Karalar, metro projelerinin, borç-gelir oranlarının 1,95 olduğu için kabul edilmediğine dair söylemlerde bulunulduğunu, ancak bu oranın 1,5 olan üst sınırının da altında 1,35 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Adana için metronun şart olduğunu belirten Karalar, "Bize benzeyen dünyada metrosu olmayan kent yok. Gecikmişiz. Bizim kabahatimiz mi elbette değil. Bununla ilgili hemen girişimde bulunmuşuz ve peşindeyiz, peşinde olacağız. Ben umuyor ve bekliyorum ki sayın cumhurbaşkanımız bir daha gönderdiğimizde bu gerekçelerle onaylayacaktır. Ben ondan eminim. Yine söylüyorum bir polemik yaratmak, bir cevap verme ihtiyacı olduğu için değil metro Adana için çok zorunlu olduğu için bunları açıklıyoruz."dedi.