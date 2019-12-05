Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Açıklaması

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz), 350 Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen İklim İçin Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi kapsamında hazırlanan "İklim için Kentler Deklarasyonu" açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programda deklarasyonu açıklayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iklim değişikliğinin kentlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması ve gıda krizi gibi afetlerin artığını belirten Karalar, şöyle devam etti:

"Bu durum, kentlerimizin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları giderek derinleştiriyor. Küresel ortalama sıcaklıkların artmasından en çok etkilenecek kentler, aynı zamanda sera gazı salımlarının yoğunlaştığı yerler. Bilim, kentlerimizin, küresel ölçekte doğal kaynak tüketiminin yüzde 75'inden, karbondioksit salımlarının ise yüzde 70'inden sorumlu oldukları için iklim değişikliğinin de baş faili olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkemiz ne yazık ki iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafyalardan birinde bulunuyor. Adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir gelecek için iklim krizine karşı herkesin somut adımlar atması gerekiyor."

Karalar, deklarasyonda 24 belediyenin imzası olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler bu metni imzalayan yerel yönetimler olarak bilimsel veriler ışığında, uluslararası standartlara uygun veri toplama yöntemleri kullanarak karbon salımlarını azaltmak ve krize karşı uyum politikalarını hayata geçirmek için İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlayacağız. Yaşanabilir bir gelecek için kentlerde sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik vereceğiz. İklim değişikliği ile mücadele eden yerel, ulusal ve uluslararası kurumları, girişimcileri, kooperatifleri ve sivil toplum örgütleri desteklenerek işbirliklerine dahil olacağız. Hem kentlerde risk altında bulunan yurttaşlara hem de kentlerin altyapısını korumak için imar planlama süreçlerinde iklim krizi ve etkilerini önlemeyi önceliklendireceğiz. Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutmak için, adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi taahhüt etmekteyiz."