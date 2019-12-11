Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kayınpederi vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kayınpederi vefat etti - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kayınpederi vefat etti

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, 82 yaşında vefat eden kayınpederi Yunus Badur toprağa verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kayınpederi vefat etti, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, 82 yaşında vefat eden kayınpederi Yunus Badur toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde dün vefat eden Badur'un cenazesi, Kabasakal Mezarlığına getirildi.

Namaz öncesi taziyeleri kabul eden Karalar, tabutun başında yaptığı konuşmada, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Müftü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından Karalar ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tarafından bir süre omuzlarda taşınan cenaze, aile mezarlığında toprağa verildi.

Namaza, Başkan Karalar ve yakınları ile Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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