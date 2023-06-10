Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tokat iddialarına yanıt verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilgili sosyal medyadaki bir video tartışmaları da beraberinde getirdi. Karalar'ın katıldığı toplantıda bir sandık görevlisini tokatladığı iddia edildi. Açıklama yapan Karalar, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak tokat olayının yaşanmadığını söyledi.

OLAY ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyadan bir açıklama daha yapan Zeydan Karalar, olay anının yakın plan görüntülerini paylaştı. Videoya uzun bir not ekleyen Karalar, adeta ateş püskürdü.

"İFTİRA ATANLAR GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

Karalar, videodaki kişinin 45 yıllık yol arkadaşı olduğunu belirterek şunları söyledi: "İftira çok aşağılık bir şeydir. Atanlar gün yüzü görmesin. Ama kalbim temiz. Bu olayı başka bir açıdan montajlayıp, Zeydan Karalar yaşlı partiliyi dövdü diye servis edenler, siz aslını biliyorsunuz ama bilmeyenler izlesin. Bu videoyu bizden habersiz bir kardeşimiz çekmiş. Dövdü dedikleri adam benim 45 yıllık yol arkadaşım. Ben ona demokratik hakkını kullansın diye kürsümü verdim.

"BEN DE İNSANIM, DÜRÜST OLUN"

Şimdi bu haysiyetsiz yalanı paylaşan bütün haber siteleri, bu videoyu yayınlayıp benden özür dilemek zorunda. Bunu yapmayan herkes ahlaksız ve kötü niyetlidir. Ben belediye başkanıyım diye sürekli bu iftiraları kaldırmak zorunda değilim. Ben de insanım. Dürüst olun, insan olun, delikanlı olun!