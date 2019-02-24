Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusunu "Bit Coin" Kazandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusunu "Bit Coin" Kazandı

36 dakika önce

Türkiye Jokey Kulübü'nce (TJK) geleneksel olarak her yıl düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Bit Coin" isimli İngiliz atı, jokeyi Özcan Yıldırım'la kazandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusunu
Türkiye Jokey Kulübü'nce (TJK) geleneksel olarak her yıl düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Bit Coin" isimli İngiliz atı, jokeyi Özcan Yıldırım'la kazandı.

Yeşiloba Hipodromu'nda 3'üncü koşu olarak düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nda 4 ve yukarı yaşlı 10 İngiliz atı 1400 metre kum pistte mücadele verdi. Heyecan dolu yarışta, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Bit Coin 1,5 boy farkla potoyu birinci tamamladı. 1.26.11'lik derece elde eden Bitcoin'i npeşinden Beceriklihan, Has Yağız, Hot Chocolate isimle safkanlar ilk dörtte yer alma başarısı gösterdi.

Şeref tribününde yapılan törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Yeşiloba Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp katıldı. Kazanan atın sahibi Gülnur Gülerce'ye kupasını ve çiçeğini Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek verdi. Akyürek ayrıca, Feyyaz Bora Güralp'e de çiçek armağan etti.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise kazanan atın jokeyi Özcan Yıldırım'a hediyesini takdim etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:03 Kaynak: İHA

Türkiye Jokey Kulübü, Özcan Yıldırım, Adana, Spor
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