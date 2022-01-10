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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ - Son Dakika

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ

10.01.2022 16:37

ADANA'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Oto Galericiler Sitesi Projesi'nde yaptıkları plan değişikliğinin 1 yıldır mecliste beklediğini belirterek, 'O komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey...

ADANA'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Oto Galericiler Sitesi Projesi'nde yaptıkları plan değişikliğinin 1 yıldır mecliste beklediğini belirterek, 'O komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına olan şey geçmiyorö dedi. Karaköse'nin sözleri meclis üyelerinin tepkisine neden olurken, MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, 'Nasıl belediye başkanısın sen Neden gelip bir gün komisyonda bu işi sormadın. 3 yıldan beri ilk defa mecliste görüyorum diye konuştu.

Büyükşehir Belediye'nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1'inci Oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, ilçeye kazandıracakları Oto Galericiler Sitesi Projesi sürecinde meclis kaynaklı sorunlar yaşadıklarını söyledi. Karaköse, 'İlçemizde 100'e yakın esnafımız araba alım-satımı yapıyor, kaldırımları işgal ediyor. Bu işgalden dolayı da esnaflar ve bir arazi sahibi anlaştılar. Bize öncülük etmemizi, bir proje hazırlamamızı söylediler. Biz de plan değişikliği yaptık. Büyükşehir'e, meclise sunduk. 1 yıl oldu. 1 yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, milletin yararına, esnafın yararına olan şey geçmiyor. Bilmediğimiz bir engel mi çıkıyor Bunu İmamoğlu halkının bilmesi lazım dedi.

'NASIL BELEDİYE BAŞKANISIN SEN'

Karaköse'nin sözleri, meclis üyelerinin tepkisini çekti. MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, 'Bu nasıl bir konuşma ya, nasıl belediye başkanısın sen Neden gelip bir gün komisyonda bu işi sormadın 3 yıldan beri ilk defa mecliste görüyorum diye konuştu.

'BURADA BOŞUNA OTURMAMIN FAYDASI YOK'

Kasım Karaköse ise, 'Böyle bir konuşma, böyle bir belediye başkanıyım. Ben ilçem için çalışıyorum. Kuru kuru gelip burada boşuna oturmamın bir faydası yok diye cevapladı.

Meclis üyeleri de salondaki herkesi töhmet altında bıraktığı gerekçesiyle Karaköse'ye tepki gösterdi.

'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK'TEN GÖRÜŞ GELMEDİ'

Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan da komisyonlarda bütün kararların kişi veya ilçe fark etmeksizin kamu yararı güdülerek alındığını söyledi. Karaköse'nin ilçesinden gelen baskılar sonucu maksadını aşan ifadeler kullandığını düşündüğünü aktaran Seyhan, 'Geçen komisyonda çok iyi hatırlıyorum, bu konuyu da ele aldık ama orada son yapılan kanun teklifi, binlik planlarla ilgili değer artışına girip girmeyeceği tartışması söz konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik'ten bu konuda bir görüş talep edilmesi yönünde karar aldık. İmar Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Kurumu'ndan görüş talep etti. Geçen komisyona kadar bu görüş henüz ulaşmadığı için karara bağlanamadı ifadelerini kullandı.

KARAKÖSE'NİN SÖZLERİNİ KINIYORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin sözlerini kınadığını vurgulayarak şöyle konuştu

'Kürsüye çıkınca kim olduğunu şaşırdım, çünkü mecliste çok az sayıda gördüm. Kaldı ki kendi gündemiyle ilgili komisyonda bekleyen maddeye hakim değil. Görüşleri İmamoğlu Belediyesi'nden eksik gönderilmiş. Eğer başkan ve diğer başkanlar kendi konularıyla ilgili aciliyet gerektiren konularda komisyon toplantılarına katılırlarsa, detayları zaten öğrenmiş olurlar ve orada gerekli müdahalede bulunurlar. Bundan bizler de memnun oluruz. Tüm meclis üyelerini töhmet altında bırakacak konuşmalarından, bir belediye başkanı olarak bunu kendisinin yapmasından da hicap duyuyorum.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'RANTÇI' GERGİNLİĞİ - Son Dakika
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