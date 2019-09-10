Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sert tartışmalar bugün yerini esprilere bıraktı
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sert tartışmalar bugün yerini esprilere bıraktı

33 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayının ikinci oturumu dünkünün aksine neşeli bir ortamda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sert tartışmalar bugün yerini esprilere bıraktı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayının ikinci oturumu dünkünün aksine neşeli bir ortamda gerçekleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Zeydan Karalar, Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında toplandı.


Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste dünkü sert tartışmaların yerini bugün esprilerle yoğun geçirdi.


20 dakika süren mecliste 19 madde ilgili komisyonlara oybirliği halinde havale edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Zeydan Karalar, Sevil Can, Eylül, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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