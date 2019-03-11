Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

50 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5 yıllık çalışmasının son ayının birinci oturumunu gerçekleştirdi.

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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5 yıllık çalışmasının son ayının birinci oturumunu gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılmadığı meclis, 1.Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Ahmet Tanrıverdi ve Vedat Özler başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Cumali Altınöz, Cumhur İttifakı'nın pazar günü İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge yoğun olarak katılan Adanalılara teşekkür ederek, "Bu da gösteriyor ki Adanalı Cumhur İttifakından yanadır" dedi.

CHP'li Yusuf Akıncı kendi adına konuşarak, 5 yıldan bu yana bu mecliste görev yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Akıncı, mecliste CHP olarak pozitif bir muhalefet yaptıklarını, projeli hizmetleri desteklediklerini söyledi.

MHP'li Ramazan Akyürek de, 5 yıl içerisinde yapılan hizmetlere değindikten sonra, "Bu meclis kaliteli bir meclis olarak hizmet etmiştir. Ara sıra yol kazası olmuşsa da ortak yönde birleşmiş bir meclistir. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü olmak üzere burada görev yapan arkadaşlarımdan Allah razı olsun" dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 26 maddeden oluşan gündem maddesinin 2'si direkt oylandı 24 madde ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 13 Mart 2019 Çarşamba günü saat 15.00'te devam edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Özler, Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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