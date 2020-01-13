Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gergin anlar - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclis 2020 yılının ilk oturumunda işçi çıkışları ile ilgili tartışmalar yaşandı.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında açıldı.



Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Taşpınar, yağmur ve çığ felaketlerine değinerek, çığ düşmesi sonucu 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, kurtarma çalışmalarına katılanlara, ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.



Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ise ulaşım, ekmek ve yol sorunlarına değindikten sonra konuyu işten çıkarmalara getirdi. Bir TV kanalında ünlü sunucunun kaç işçi çıkardıklarına dair soruya Başkan Zeydan Karalar'ın "1000'e yakın" şeklindeki cevabının gerçekleri yansıtmadığını belirterek,"Resmen yalan söylüyorsunuz" ifadesi Karalar'ı çileden çıkardı.



Başkan Karalar, "Karşında bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Herkes haddini bilecek" dedi. İşçi çıkışları ile ilgili rakamları yarın vereceğini söyleyen Karalar daha sonra önüne konulan pusulaya bakarak, "Büyükşehir'de 271 kişi istifa etti ve bir kısmı da emekliye ayrıldı. Onlarla beraber toplam 1107 kişi işten çıkarıldı. Emekliye ayrılan ve istifa edenleri bu sayıdan çıkardığımızda toplam işten çıkarılan kişi sayısı bini bile bulmadı. Eğer 2500 hatta 2200'ü ispat ederseniz ben burada durmam" dedi.



Muhalefetin ASKİ'yi niye söylemiyorsun?" sözlerine Karalar, "ASKİ'den 112 istifa var. 100 kişi emekliye ayrıldı, onların dışında 350 kişi işten çıkarıldı" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek de Karaisalı Belediye Başkanını eleştiren konuşmalar yaptı.



Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 39 maddeden 10'u teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi.



Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA