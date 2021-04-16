Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı son oturumunda Belediyenin 2020 yılına ait faaliyet raporu üzerinde görüşmeler yapıldı. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı raporu reddetti.

Zeydan Karalar Başkanlığında toplanan mecliste raporla ilgili bilgiler veren Başkan Karalar, konuşmasını tamamlayınca divandaki yerini Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar'a bıraktı.

Rapor üzerinde söz alan MHP'li Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "31 Mart 2019 seçimlerinin ardından tam 2 yıl geçti. Ne yaptık bu 2 yılda? Hayallerimizden neler gerçekleşti? Vatandaşa, Adanalılara verdiğimiz sözlerden ne kadarını gerçekleştirdik?" diye sordu.

Demirdağ, hazırlanan raporla ilgili kitabın 2019 ile arasında sadece renk farkının bulunduğunu söyledi.

AK Partili Ozan Gülaçtı ise, raporun "Sözde rapor" olduğunu ifade ederek, bir hizmet ve faaliyetten daha çok seçim bildirgesi gibi vaatlerden oluştuğunu kaydetti. Gülaçtı, "Raporun başı vaat, ortası demagoji, sonu hüsrandır" dedi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai Mercimek de, Başkan Zeydan Karalar'ı tebrik ettiğini belirterek devri sabık oluşturmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, faaliyet raporunu savundu. Seyhan, "Adana'da 2 yıldır bir şey yapılmadı demek haksız bir eleştiridir. Bir belediye tabidir ki asli görevini yapacaktır. Asli görevinin dışına çıkamaz. Geçmiş yönetimlerin yarım kalan projelerini tamamlayacaktır. Devlette devamlılık esastır" ifadesini kullandı.

Başkan Zeydan Karalar kürsüye gelerek eleştirilere cevap verdi.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar daha sonra 2020 yılı faaliyet raporunu oyladı. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur ittifakının oylarıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi. - ADANA