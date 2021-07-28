Adana Büyükşehir Belediyesi 60 megawat enerji üretecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hem küresel ısınmaya yol açan etkenleri azaltmak, hem de belediyenin enerji maliyetinin büyük bölümünden kurtulmasını sağlamak için başta güneş ve su olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılarak enerji üretimi için yaptıkları çalışmaların olgunlaşmaya başladığını söyledi. Karalar, "Kurduğumuz ve kuracağımız sistemler ile kendi enerjimizi üreterek belediyemizi yılda yaklaşık 60 milyon TL'lik maliyetten kurtaracağız" dedi.

Kurulan ve kurulmakta olan Güneş Enerji Sistemi (GES) tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Karalar, enerji maliyetinin yüksek olduğunu dile getirdi. Küresel ısınmanın sonuçlarının dünya üzerinde yaşanan felaketlerle sık sık hissedildiğini, yenilenebilir ve temiz enerji üretiminin bu açıdan da çok önemli olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, "Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü binalarında ve 12 metro istasyonunun çatısında, Makine İkmal Daire Başkanlığı'nın çatısında yaklaşık 2 megawat'lık GES kuruldu ve 4 aydır üretim yapılıyor. Çatalan Tesisimizde ve Yüreğir Meymandar'da toplam 1.6 megawat'lık başka bir GES daha kuruyoruz. DSİ ile konuşuyoruz ve sulama kanallarımızın gücünden yararlanarak 4 megawat'lık HES kurma hazırlığımız var. Ayrıca TÜYAP Fuar alanında da bir diğer projeye başlayacağız. Fuar alanının çatısına 1.5 megawat'lık GES kuracağız. Ekmek Fabrikasının çatısına da 0.5 megawat'lık GES kurulacak ve ekmek üretimi için gerekli enerjiyi buradan sağlayacağız. Çatalan'a gelen su hattına 1.4 megawat'lık Hidroelektrik Santrali (HES) için fizibilite yapıldı. Bizim en yüksek kalemlerimizden biri enerji gideri. Hem temiz ve yenilenebilir enerjiye dönüyoruz, hem de belediyeyi ciddi bir yükten kurtarıyoruz. Kurduğumuz ve kuracağımız sistemler ile kendi enerjimizi üreterek belediyemizi yılda yaklaşık 60 milyon TL'lik maliyetten kurtaracağız" dedi.

Önümüzdeki süreçte uygun arazilerde başka GES'ler kurulması ve enerji üretimi gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirten Başkan Karalar, yaklaşık 60 megawat'lık yenilenebilir ve temiz kaynaklı enerji üretimi gerçekleştirileceğini kaydetti. - ADANA