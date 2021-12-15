Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Meclis Başkan Vekili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.
Ardından gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.
Oturum yarın saat 13.00'e ertelendi.
Kaynak: AA
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