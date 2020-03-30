Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'ndan sokakta moral konseri - Son Dakika

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Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'ndan sokakta moral konseri
6 saat önce
Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'ndan sokakta moral konseriAdana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bando takımı koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'ndan sokakta moral konseri
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bando takımı koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi. Çukurova ilçesinde bir mahallede eğlenceli marşlar çalan bando takımına vatandaşlar da balkonlarından alkış ve ıslıklarla eşlik etti. Bando takımındaki üyelerin de sosyal mesafeyi koruyarak şarkı ve marşlar çaldığı o anlar kameralar yansıdı
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:47 Kaynak: DHA
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