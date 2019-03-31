Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Karalar, Oyunu Kullandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Karalar, Oyunu Kullandı

22 dakika önce

- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Karalar, oyunu kullandıADANA - Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oyunu kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Karalar, Oyunu Kullandı, System.String[]
- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Karalar, oyunu kullandı

ADANA - Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oyunu kullandı.
Karalar, eşi Nuray Karalar çocukları Mert ve Özge ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi'nde 1074 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Karalar oy kullanmadan önce yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye halkına esenlikler diliyorum. Demokratik, olaysız, saygılı bir seçim olsun. Biz zaten baştan beri buna uyuyoruz. Bugün artık herkes kararını verdi. Herkesin karara saygı duymasını bekliyorum hayırlı olsun. Sonucu belli bir seçim bu zaten. Benim çok heyecanım yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Adana Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Karalar, Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]