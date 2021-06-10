Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi. Karalar, gündem maddelerin oylanmasına geçmeden önce yaptığı konuşmada, mayıs ayı gelir ve giderlerini paylaştı. Mayıs ayında 90 milyon 930 bin 419 TL gelire karşın 123 milyon 962 bin 994 TL gider olduğunu açıklayan Karalar, bütçede yaklaşık 33 milyon TL açık olduğunu belirtti.

Son Dakika

Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim

Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak

Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı

Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti