Adana Büyükşehir Belediyesi meclisi eylül ayı ilk oturumunu yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda yoklamanın ardından gündemde yer alan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.
Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla kentte yoğunlaşan trafik sorununa ve ilçelerde artan sokak köpekleri sorununa dikkat çekti.
Kaynak: AA
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