Adana Büyükşehir Belediyesi meclisi eylül ayı ilk oturumunu yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda yoklamanın ardından gündemde yer alan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey