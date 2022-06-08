AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ile MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ'ın gündem dışı konuşma yaptığı toplantıda, gündemde yer alan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı ilk oturumu yapıldı - Son Dakika

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