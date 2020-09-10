ADANA KARALAR KAVGA NEDENİ OLAN MADDELER ADANA'NIN LEHİNE - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi (3)

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün mecliste yaşanan yumruklu kavgaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kavga nedeni olan maddelerin Adana'nın lehine olduğunu söyleyen Karalar, "Birinci madde, yazdığı projeden dolayı 6 milyon dolar hibe kazandı arkadaşlarımız. Yalnız ILO bir kooperatife üye olmayı şart koştu ve öncesinde NATA firmasıyla 598 milyonluk ihale anlaşması yapılmıştı. Bunu karşılıklı feshetme kararı aldık. Belediyenin mali durumlarından dolayı gayrimenkul önerdik arkadaşlarımıza. Önerdiğimiz gayrimenkuller ise normal değerinin çok üstündeydi. Karşılıklı mutabakat sonrası geçen ay bu maddeleri meclisten geçirecektik. Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımız, 'Bunu gelecek aya alalım, biraz daha inceleyelim, gelecek ay geçirelim' dediler. Ancak bir ay geçmesine rağmen ve bu işlerin süreli olmasından dolayı bu ayda meclise gelemedi. Biz de 6 milyon dolarlık hibeyi kaçırmamak ve Adana açısından çok kazançlı olacak gayrimenkul mübadelesiyle borcu kapatarak bir firmaya fesih yapmak için bugün kanunun ve yasanın, belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak gündeme aldık. Yapılan oylamada vicdanlı meclis üyelerime teşekkür ediyorum ve oylamada çoğunlukla geçti?? diye konuştu.

KENDİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN DARBEYE MARUZ KALDI

Çoğunluğun oylarının geçmesinden rahatsız olan meclis üyelerinin agresif davrandığını belirten Karalar, "Meclis üyesi bir arkadaşımız ise 'Gereksiz bağırıyorsunuz' diyerek, müdahale etmeye kalkınca karşı taraf da saldırıya kalktı. Bir belediye başkanının bizim arkadaşların müdahalesiyle dişi kırıldığı iddia ediliyor. Görüntüleri paylaştığımızda görecekler, bizzat kendi arkadaşları tarafından darbeye maruz kaldığını görecek" dedi.

Adana'yı düşünen ve vicdanlı olan herkesin bu maddeye onay vereceğini aktaran Karalar sözlerine şöyle devam etti:

"Birisi 45-50 milyonluk bir hibe olması noktasında biri de belki 40-50 milyon TL faizden kurtaracak ve yürümeyen, gitmeyen bir işten Adana'yı kurtarmakla ilgili bir madde. Esas önemli olan nokta şu; bir önceki ay 'Geçireceğiz bu maddeleri başkan' demelerine rağmen bu maddeleri meclise taşımama noktasında bir direnç oluştu. Adana'yı 60 milyon zarara sokmak hiç kimsenin yapması gereken bir şey değil. Bu Adana'nın lehine getirdiğimiz iki maddedir. Bunu engellemek, bunu uzatmak, ertelemek, gündeme getirmemek kimin faydasına' Bu olsa olsa 'Zeydan Karalar iş yapmasın' anlamı taşır. Bir önceki dönem belediye başkanına verilen yetkilerin hiçbiri bize verilmiyor, alınıyor. Başka belediyelerin lehineyse oy veriyorlar ama ne yazık ki kamuya tahsis malların haczi konusunda bile bir başka arkadaşa verdikleri hakkı bize vermiyorlar."

Başkan Karalar kavga konusu olan maddelerin oy çoğunluğuyla geçtiğini belirterek, ellerinde görüntüler olduğunu, görüntülerde oy çoğunluğunun görüldüğünü söyledi.