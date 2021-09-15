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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "kreş arazisi" tartışması - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "kreş arazisi" tartışması

15.09.2021 16:33
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı çalışmalarını tamamladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı çalışmalarını tamamladı.

Aladağ Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik, katipler Zafer Koç ve Firdevs Cingözler başkanlığında toplanan mecliste gündemin 28. maddesinde yer alan Kozan'da yapılan kreş ve gündüz bakımevinin bulunduğu arazi tartışmalara yol açtı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, Kozan'da yaklaşık 3 ay önce büyük bir açılışın yapıldığını belirterek, "Öyle bir açılıştı ki, belki kreşin temelinden daha pahalıya, kreşin kendisinden daha pahalıya mal olan bir açılıştı. Ama şimdi görüyoruz ki bu alanın daha imar planı bile yapılmamış. Biz burada Kozan'a bir hizmet olduğu için maddeyi kabul ediyoruz. Ancak bu işleri çıkıp medyada çok büyük açılışlarla şov haline dönüştürmek, yapılmayanı yapıyormuş gibi şeyleri de hoş karşılamıyoruz. Görüldüğü üzere bu bizlerde bu tür işlemlere destek veriyoruz. Ancak Kozan ve Sarıçam'daki kreş alanlarının da yapılışının hızlı olmasını ve hizmete sunulmasını bir an evvel az ediyoruz" dedi.

AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Avcı da söz konusu yerin 11 bin 500 metrekarelik alanın Kozan Belediyesi'ne ait olduğunu ancak 2013 yılında nasıl olduysa Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bu alanın geçtiğini iddia etti. Avcı, "Buranın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait. Buranın tamamı 11 bin 500 metrekarelik bir alan iken, 2013 yılında her nasılsa mülkiyeti Kozan Belediyesine aitken her nasılsa Büyükşehir Belediyesine geçmiş. Burada kimin ihmali, kimin kusuru var tartışmak istemiyorum. Ancak buranın mülkiyeti Kozan Belediyesi'nindir. Bu yanlışlıktan istifade ederek Büyükşehir Belediyesi burayı ifraz ederek iki ayrı parsele böldü. Bu parsellerden bir tanesini kreş alanı yapmak kaydıyla kendisine, diğer tarafı Kozan Belediyesi'ne vermesi noktasında bir taahhüt bulunduğunu duyuyoruz. Ancak bu husus şuana kadar kesinleşmedi ve uygulanmadı" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan ise, "Her iki arkadaşlarımızın da söylediklerine karşı değilim. Normalde tabii ki herhangi bir kamu ya da özel herhangi bir projenin uygulanması bir imar değişikliği sonrasında gerçekleşmesi gereken konudur. Ancak kamuya ait ve o bölge için aciliyet ihtiyacı hissettiren yatırımlar, hizmetler aciliyet arz ettiriyorsa şu veya bu nedenle bir an önce hizmete sunulabilmesi için bu tür uygulamalar yapabiliyor. Benzer işler daha önce bizim meclisimizde de yaşanmıştır. Hatta geçen yıl içerisinde Balcalı Üniversitesi sınırları içerisinde ki kredi yurtlar kurumunun bir yurt inşası vardı. İnşaat başlatılmıştı. Birlik planları bize daha sonra geldi ve hep birlikte onaylamıştık. Bunun olması gerekir. Çünkü o bölgede bir yurt ihtiyacı var. Burada ki niyet önemlidir. Vatandaşa ve halka hizmet söz konusuysa kamuya dönük yatırımlarda bu tür toleranslar sağlanabilir ki bu genel Türkiye genelinde ki hükümetin yaptığı uygulamalarda da zaman zaman ortaya çıkan bir durumdur. Ancak teknik olarak olayın öyle olması gerektiği konusunda ki görüşlere de katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da şunları kaydetti:

"Şuan da o konu tasfiye konusunda görüştük uzlaşmamızı istediler. Biz de Büyükşehirle uzlaştık şu anda o süreç devam ediyor. Birinci kısım ifraz bitti bir ifraz daha devam ediyor. Ondan sonra tasfiye konusunda problem çözülecek. Zaten mutabıkız o konu çözülecek. 2014'ün, 2013'ün sonlarında biz onu izah ettik. Zeydan bey olsun ilgililerle görüştük biz orada sadece 11 dönüm değil spor salonunun olduğu yer de bunun içinde 30 dönüm civarında bir alan bize de büyük şehrin mesela ASKİ'nin depolarını olduğu yerler yazılmıştı biz onları da hepsini konuştuk ve mutabık kaldık ve bu çözülecek."

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. 17 gündem maddesi ilgili karara bağlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kreş arazisi tartışması
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kreş arazisi tartışması
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kreş arazisi tartışması
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kreş arazisi tartışması
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kreş arazisi tartışması
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kreş arazisi tartışması

Adana Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 'kreş arazisi' tartışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "kreş arazisi" tartışması - Son Dakika
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