Adana Büyükşehir Belediyesi'nden açılış ve temel atma töreni - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden açılış ve temel atma töreni

Adana'nın Sarıçam ilçesinde park ve kreş temel atma töreni düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:

"Adana'nın en güzel parkı Sarıçam'da olacak"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

"Bizim belediyelerimiz böyle güzel parklar yapıyor"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesinden park ve kreş temel atma törenleri gerçekleştirildi. Ayrıca yapımı tamamlanan Portakal Çiçeği Parkı'nın açılışında da halk müziği sanatçısı Mustafa Özaslan, konser düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve milletvekillerinin katıldığı park ve kreş temel atma törenleri düzenlendi.

"Belediyelerimiz, yeşile yeşil katmaya çalışıyor"

İlk olarak Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi Parkı temel atma töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Faik Öztrak, "Bizim belediyelerimiz, yeşile yeşil katmaya çalışıyor. Bizim belediyelerimiz böyle güzel parklar yapıyor. Burada bir parkın temel atma törenindeyiz, buradan çıkıp millete dokunan bir kreşin temel atma törenine gideceğiz. Ben buradan Zeydan başkanımıza, böyle güzel bir yatırıma imza attığı için teşekkür ediyorum. Bu park yatırımının Adana'ya bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Vatandaşın ne ihtiyacı varsa biz oradayız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise kimseyi ayırmadan hizmet ettiklerini belirterek, "Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 7 bin metrekare park yapıyoruz. Bir yürüme yolu yapıyoruz. Osmangazi Mahallesi'nde 45 bin metrekare alanda Sarıçam'ın en güzel parklarından birini yapacağız. Merkez Park hariç ondan sonra Adana'nın en güzel parkı Sarıçam'da olacak. Sarıçam yeni bir yerleşim bölgesi, trafikte ne kadar sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Buruk Mahallesi'ndeki yol 13 yıldır yapılmıyordu ama bu kardeşiniz yaptı. Şimdi İlim Yolu diyorlar. Başladılar yüzde 10 bitti ama onu da biz bitireceğiz. 2 gündür Tufanbeyli'deydik. Biz kimseyi ayırmayız. Vatandaşın olduğu yerde vatandaşın ne ihtiyacı varsa biz oradayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından parkın temeli atıldı.

Öte yandan ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde kreş temel atma töreni düzenlendi.

Ayrıca merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yapılan Portakal Çiçeği Parkı'nın açılışı da gerçekleştirildi. Açılışta halk müziği sanatçısı Mustafa Özaslan da konser verdi.