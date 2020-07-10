Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku: Başkanlık makamındaki eşyalara el konuldu - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku: Başkanlık makamındaki eşyalara el konuldu

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nden 2016'da yol yapım ve kilit parke ihalesini alan ve 2019 yılı içerisinde işi tamamlayan firma, borçlarını alamadığı gerekçesiyle başvurduğu mahkemece icra kararı çıkarttı.

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nden 2016'da yol yapım ve kilit parke ihalesini alan ve 2019 yılı içerisinde işi tamamlayan firma, borçlarını alamadığı gerekçesiyle başvurduğu mahkemece icra kararı çıkarttı. Belediyeye gelen icra memurları, başkanlık makamındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firma, 2 milyon 750 bin liralık borcunun tahsilatı için belediyeye başvurdu. Borcu tahsil edemeyen firma, Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, alacaklı firmayı haklı bulunca icra yolunu açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi, karara itiraz etti. Yapılan inceleme sonrası, mahkeme itirazın kaldırılmasına borcun haciz yoluyla tahsil edilmesine karar verdi.

Bugün öğle saatlerinde, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczederek kamyonete yükledi.

Alacaklı firma sahibi Ömer Aydın, ihaleyi 2016 yılında aldıklarını, 2017'de sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, "Ben bu işin Hüseyin Sözlü döneminde bir kısmını tamamladım. Bir kısmını da Zeydan Karalar'ın döneminde tamamladım. Buna rağmen belediye bir türlü ödememizi yapmadı. Birçok kez geldik, geri çevrildik. Buna istinaden bu yola başvurduk. Diğer firmaların hepsine ödeme yapıyor, bize yapmıyor. İlk başta 'ödeyeceğim' diyordu, şu an ise çamur atıyor. İşin eksik olduğunu söylüyor. Biz haklarında suç duyurusunda bulunduk. 2 sene boyunca süründüm. Zeydan Karalar'ın koltuk ve masalarını haczediyoruz" dedi.

KARALAR: BORÇ ÖNCEKİ DÖNEMDEN

Meclis toplantısında gündem dışı konuşan Karalar, haciz konusuna değindi. Borcun önceki başkan Hüseyin Sözlü dönemine ait olduğunu belirten Karalar, "Götürsünler ne yapalım yani? Benim ürettiğim borç değil ki. 2016'dan bugüne kadar beklemiş Zeydan Karalar belediye başkanı olunca haciz getiriyor. 4 sene beklemişse adam 1 liralık işi kaç liraya yapmış, tahmin etmek güç değil. Bir protokol yapmışlar, önceden tabii ki süreç bugün bitmemiş. Bir günde bitmez. Birkaç aylık bir süreçtir. Bizim dönemimizde icraya başvurdu" diye konuştu.


Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku: Başkanlık makamındaki eşyalara el konuldu - Son Dakika
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