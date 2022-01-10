Adana Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Meclis Başkan Vekili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Toplantıda günden dışı söz alan İmamoğlu Belediye Başkanı Asım Karaköse, ilçede yapmayı planladıkları galericiler sitesine dair komisyon raporunun hala çıkmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Karaköse, "Plan değişikliği yaptık, komisyona sunduk. 1 yıl oldu. O komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına olan bir şey... Halkın yaranına olan bir proje neden komisyonda görüşülüp de karar verilmez. 1 yıl oluyor. Bizim bilmediğimiz bir sorun mu çıkıyor, bizim bilmediğimiz bir engel mi çıkıyor? Onu İmamoğlu halkının bilmesi lazım. 1 yılda çıkmıyor mu?" dedi.

Bunun üzerine bazı üyeler, meclis üyelerinin töhmet altında bırakıldığı gerekçesiyle Karaköse'ye tepki gösterdi, mecliste sözlü tartışmalar yaşandı.

Söz alan CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan, komisyonlara gelen gündem maddelerinin hangi ilçe veya kişiden geldiğine bakılmaksızın çözüm arayışında olduklarını, komisyona gelen gündem maddelerinin hem geldikleri tarih hem de biraz da ivediliği itibariyle ele alındığını belirtti.

İlgili gündem maddesi için komisyonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden görüş beklendiğini ifade eden Seyhan, şunları söyledi:

"Bu görüş henüz komisyona ulaşmadığı için de bir karara bağlanamadı. Bunun, şu ana kadar sonuca ulaşmamış olmasının mevzuatla alakalı bir konu olduğunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle dosyalar arasında belediye veya ilçe ayrım gözetilmiyor. Aldığımız bir karar geri dönecekse ya da mahkemede iptal edilecekse bir an önce karar almak yerine doğru kararı almak için biraz sabırlı davranmanızı istiyorum."

AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da Karaköse'nin kendi gündemiyle ilgili komisyonda bekleyen maddeye hakim olmadığını belirtti.

Gülaçtı, "Kendisini açık ve net bir şekilde kınıyorum. Burada tüm meclis üyelerini töhmet altında bırakacak konuşmaları bir belediye başkanı olarak kendisinin yapmasından da hicap duyuyorum." dedi.

Diğer gündem dışı konuşmaların ardından gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

Oturum yarın saat 14.00'e ertelendi.