Adana Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Meclis Başkan Vekili Mustafa Bayar başkanlığında düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.
Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.
Oturum yarın saat 13.00'e ertelendi.
Kaynak: AA
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