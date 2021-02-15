Adana Büyükşehir Belediyesi toptan ekmek satışı işi ihalesi düzenleyecek
15.02.2021 09:09
Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında üretilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin toptan satışı işi ihalesi gerçekleştirilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında üretilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin toptan satışı işi ihalesi gerçekleştirilecek.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ihaleye konu işin tahmin edilen bedeli 45 milyon 711 bin 640 lira, geçici teminatı ise 1 milyon 371 bin 350 lira olarak belirlendi.
İhale 3 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.
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