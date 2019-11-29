Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı
Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı 3 işçinin, Pozantı İlçe Belediyesince istihdam edileceği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı 3 işçinin, Pozantı İlçe Belediyesince istihdam edileceği bildirildi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce CHP'li Büyükşehir Belediyesinden çıkartılan işçileri, belediyeleri bünyesinde istihdam etme kararı aldıklarını belirtti.

İşten çıkartılan Şaban Adıgüzel, Alpaslan Özer ve Cem Topraktepe ile bizzat görüştüğünü aktaran Çay, "Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Pozantı'da çalışırlarken işten çıkarılan personelle bir araya geldim. İçlerinin ferah olmasını ve belediye bütçe onayı sonrası yılbaşında onları işe başlatacağımı kendilerine söyledim." ifadesini kullandı.

Pozantı, Adana, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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