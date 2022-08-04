Adana'da işten çıkarılan şehit eşi, Yüreğir Belediyesince istihdam edilecek

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket bünyesinde şoför olarak çalışırken işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'ın Yüreğir Belediyesince istihdam edileceği bildirildi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Batırır'ı evinde ziyaret etti.

Sarıeroğlu, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Şehit eşlerimiz, ailelerimiz başımızın tacıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sizlere çok selamı var. Dün kendisi bizleri aradı, olayı televizyonda görmüş. Bunun 'kabul edilemez olduğunu' söyledi ve talimat verdi. Belediye başkanımız ile de görüştük. İnşallah bundan sonra sizi Yüreğir Belediyemizde başkanımızın çalışma arkadaşı olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaispir de şehit eşinin her zaman yanında olduklarını, onunla "yol arkadaşı" olmaktan gurur duyacağını kaydetti.

Hatice Batırır da yaşadığı süreçten dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Ben ağzında dili olmayan bir insanım. Üç belediye başkanı gördüm. O zamanlar sorunlu değildim de şimdi mi sorunluyum? Beni basında karalamaya çalışıyorlar. Bu, çok üzücü bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket bünyesinde şoför olarak çalışan şehit eşi Hatice Batırır, işinden haksız şekilde çıkarıldığı gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.