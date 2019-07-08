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Adana Büyükşehir'de gündem bankamatikçiler

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi teşekküllerinden Ulaşım A.Ş'de Azerbaycan'da Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve bu şahısların son 4 aydır Türkiye'ye giriş dahi yapmadığı belirtildi.

Adana Büyükşehir'de gündem bankamatikçiler, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi teşekküllerinden Ulaşım A.Ş'de Azerbaycan'da Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve bu şahısların son 4 aydır Türkiye'ye giriş dahi yapmadığı belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ulaşım A.Ş'de Azerbaycan'da yaşayan bankamatikçilerin varlığının tespit edilmesi büyük şaşkınlık oluşturduğu, yine aynı şirkette çalışıyor görünen ve aylardır işe gelmeyen, geldiği zaman da lüks otomobil kullanan işçilerin mevcut olduğu ifade edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi teşekküllerinden Ulaşım A.Ş'de Azerbaycan'da yaşayan Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve şahısların son 4 aydır Türkiye'ye giriş dahi yapmadığı ortaya çıktı. Bankamatikçilerin iş akitleri derhal sona erdirildi.

Lüks otomobilli işçi

Öte yandan yine 10 kişinin yapabileceği bir iş için 30-40 kişinin istihdam edildiği Ulaşım A.Ş'de çalışıyor görünen fakat aylardır şirkete uğramadığı belirlenen, aynı zaman da lüks otomobil kullandığı tespit edilen bir şahsın varlığı da, konuyla ilgili hayata geçirilmiş ve belediyenin üzerindeki mali yükü çoğaltan örneklerden biri olarak ifade edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan, Türkiye, Güncel
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