Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir'den 250 Bin Adet Bez Çanta

Adana Büyükşehir'den 250 Bin Adet Bez Çanta

50 dakika önce

Adana Büyükşehir'den 250 bin adet bez çanta Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantalar vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandıADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları...

Adana Büyükşehir'den 250 bin adet bez çanta
Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantalar vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla 250 bin adet bez çanta hazırlattı. Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantalar vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak'tan itibaren başlamasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Ulaşım A.Ş. 250 bin adet bez çanta hazırlattı. Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantaların dağıtımına başlandı. Semt pazarlarında ve ekmek büfeleri ücretsiz dağıtılan bez çantaları alan vatandaşlar, çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti. Vatandaşlar, uzun ömürlü bez çantaları pazar ve market alışverişlerinde rahatlıkla kullanacaklarını belirtip, bilinçlendirme kampanyasını desteklediler.
"Adana evimiz gibi tertemiz"
Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için 'Adana Evimiz Gibi Tertemiz' sloganıyla yürüttüğü bilinçlendirme kampanyasında da atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklarla bir arada çöpe atılmaması konusunda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi'nde görevli çevre mühendisleri, çevreye zararlı atıkların toprak ve suyu kirletmeden toplanması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi konularında yarının büyüklerini bilinçlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

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