Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip - Son Dakika

Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip

6 saat önce

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması ve enkaz altında kalan afetzedelerin kurtarılması için 19 kişilik uzman ekip gönderdi.

Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip, System.String[]

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması ve enkaz altında kalan afetzedelerin kurtarılması için 19 kişilik uzman ekip gönderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 1 yangına müdahale aracı ve 4 arama kurtarma aracı ile 19 kişilik uzman ekip, depremin hemen ardından yola çıktı. Elazığ'a ulaşan ekip, yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, gönderilen ekipte yer alan görevlilerin, 1998 Adana ve 1999 Marmara depremlerinde görev yapan tecrübeli ve uzman personelden seçildiğini açıkladı. Sarraf, yangına müdahale ekibinin, yangın olmadığı sürece arama-kurtarma çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

YENİ EKİPLER GÖREVLENDİRMEYE, DESTEĞİ ARTIRMAYA HAZIRIZ

Depremin hemen ardından gerekli ekipleri bölgeye sevk ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ihtiyaç duyulması halinde ek destek için bütün olanaklarıyla Elazığ'da mağdur olan halkın yanında olacaklarını söyledi. Karalar, bölgede görev yapan ekiplerle koordineli şekilde yeni ekipler görevlendirmeye hazır olduklarını ve desteğin miktarını artırabileceklerini açıkladı. Enkaz altında kalan vatandaşların sağ salim kurtarılması için dua ettiklerini belirten Karalar, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:43 Kaynak: DHA
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