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Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni - Son Dakika

Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni

17.06.2021 21:16

Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesine yapılacak olan kreşin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesine yapılacak olan kreşin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi İsmet Atlı Şehir Stadyumu arkasında bulunan alana 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek kreş için temel atma töreni gerçekleşti. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, STK temsilcileri, daire amirleri, Belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi orkestrasının da mini müzik sunumu ile başlayan kreş temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan temel atma töreninde yaptığı konuşmada Kozan'a geçmişte ve şu an yaptığı hizmetleri anlatırken, 2014 seçimlerinde kendisinin belediye başkanlığını kaybetmesine sebep olduğunu öne sürdüğü tarihi köprü yanındaki köprünün devamı içinde Zeydan Karalar'dan söz istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi'nin sorunsuz bir şekilde istişare ederek çalışma yaptığına dikkat çeken Kazım Özgan, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde de Mansur Yavaş'ın yaptığı çalışmaları örnek aldığını ve Beypazarı'na yapılan tarihi ve kültürel dokunun Kozan'a da yapılması için Kozan'da hizmet yaptığını açıkladı. Kozan'a ziyaretinden dolayı başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve bütün belediye başkanlarına teşekkür etti.

Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni
Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni
Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni
Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir'den görkemli kreş temel atma töreni - Son Dakika


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