Adana Büyükşehir'den Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi
1 saat önce
Adana Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi
, 1-7 Mart Deprem Haftası
etkinlikleri kapsamında öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü, merkez Yüreğir
ilçesi Doğankent Mahallesi
'ndeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini Türkiye
'de meydana gelen afetler, alınması gereken tedbirler ve deprem sırasında doğru davranış biçimleri konularında bilinçlendirdi. Belediye bürokratları ve AFAD
uzmanları, deprem, sel, fırtına, hortum, çığ gibi doğal afetler ile yangınlara yönelik farkındalık eğitimi verip, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğretti.
Eğitimin sonunda öğrencilere içinde afetler konusunda bilgilendirici broşürlerin ve el fenerinin bulunduğu afet çantası hediye edildi. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek
Brexit İçin Son 22 Gün
Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz