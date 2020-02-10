Adana buz kesti - Son Dakika
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Adana buz kesti

6 saat önce

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da gece hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düşünce, su birikintileri buz tuttu.

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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da gece hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düşünce, su birikintileri buz tuttu.


Türkiye'yi 3 gündür etkisi altına alan soğuk hava Adana'da da etkili oluyor. En sıcak illerden biri olan Adana'da dün gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının aşırı düşmesinden dolayı yollardaki su birikintileri buz tuttu. Hava sıcaklığının bu gece eksi 2 derece Salı günü ise eksi 3 derece olacağı öğrenildi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü çiftçilere don uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının Çarşamba'dan itibaren gece önce 2 derece daha sonra ise 4 dereceye çıkacağı öğrenildi.


Meteoroloji verilerine göre Şubat ayında Adana'da ortalama en düşük sıcaklığın 6 derece olduğu öğrenildi. Şubat ayında en düşük sıcaklığın ise 1949 yılında eksi 6 derece olarak ölçüldüğü belirtildi. - ADANA

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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