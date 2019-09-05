Adana çaldığı bisikleti, motosikletle sürerek götürdü

Çaldığı bisikleti, motosikletle sürerek götürdü

Adana'da çaldığı bisikleti, motosikletle sürerek götüren Vedat Y. (42) tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne koyduğu bisikletinin çalındığını fark eden, S.Y. polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, bisikleti hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Vedat Y.'nın çaldığı, şüphelinin ayrıca çaldığı bisikleti motosikletle sürerek götürdüğü güvenlik kameraları tarafından saptandı. Ekipler ayrıca, Vedat Y.'nin Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde park halindeki bir minibüsün içinde 6 bin 415 lira bulunan çantayı da çaldığı ortaya çıktı. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Bircan K.'nın çantası çalındıktan sonra fenalık geçirdi.

Kısa sürede yakalanan, Vedat Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.