Adana Çaldıkları Büyükbaş Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar
1 saat önce
Çaldıkları büyükbaş hayvanları götüremeyince bıçakladılarADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaş hayvandan 3'ü köye 2 kilometre uzakta çamura saplanmış, bıçaklanmış halde yaralı bulundu.
Çaldıkları büyükbaş hayvanları götüremeyince bıçakladılar
ADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaş hayvandan 3'ü köye 2 kilometre uzakta çamura saplanmış, bıçaklanmış halde yaralı bulundu. Merkez Yüreğir
ilçesi Camili
Köyü'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Olgun (43), sabah saatlerinde ahırın kapısını açtığında 7 büyükbaş hayvanının çalınmış olduğunu görünce, polis ekiplerine haber verip kendiside aramaya çıktı. Öğleden sonra köye 2 kilometre çalınan hayvanlarından 3'ünü çamura saplanmış yaralı halde bulan olgun, çevredekilerden yardım istedi. Olgun, iş makinesi yardımı ile hayvanlarını bulunduğu yerden çıkardı. Hayvanlarından 4'ünün götürüldüğünü diğerlerinin ise çamura saplanınca bıçaklandığını söyleyen Olgun, "Bu hayvanların sütlerini satıp geçim sağlıyoruz. Yetkililerden bu hırsızlık olaylarının son bulması için yardım bekliyoruz" dedi. Veteriner hekime götürülen hayvanlar tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:02 Kaynak: DHA
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