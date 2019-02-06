Son Dakika Haberleri: Adana Çaldıkları Büyükbaş Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar

Adana Çaldıkları Büyükbaş Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar

1 saat önce

Çaldıkları büyükbaş hayvanları götüremeyince bıçakladılarADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaş hayvandan 3'ü köye 2 kilometre uzakta çamura saplanmış, bıçaklanmış halde yaralı bulundu.

Adana Çaldıkları Büyükbaş Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar, System.String[]
Çaldıkları büyükbaş hayvanları götüremeyince bıçakladılar

ADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaş hayvandan 3'ü köye 2 kilometre uzakta çamura saplanmış, bıçaklanmış halde yaralı bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Camili Köyü'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Olgun (43), sabah saatlerinde ahırın kapısını açtığında 7 büyükbaş hayvanının çalınmış olduğunu görünce, polis ekiplerine haber verip kendiside aramaya çıktı. Öğleden sonra köye 2 kilometre çalınan hayvanlarından 3'ünü çamura saplanmış yaralı halde bulan olgun, çevredekilerden yardım istedi. Olgun, iş makinesi yardımı ile hayvanlarını bulunduğu yerden çıkardı. Hayvanlarından 4'ünün götürüldüğünü diğerlerinin ise çamura saplanınca bıçaklandığını söyleyen Olgun, "Bu hayvanların sütlerini satıp geçim sağlıyoruz. Yetkililerden bu hırsızlık olaylarının son bulması için yardım bekliyoruz" dedi. Veteriner hekime götürülen hayvanlar tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:02 Kaynak: DHA

Camili, Yüreğir, Merkez, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği  (1) Eski Gelin Adayı Sinem Umaş, Polise Hakaret ve Direnme Suçundan Hakim Karşısına Çıktı

Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:58:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Çaldıkları Büyükbaş Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]