Son Dakika Haberleri: Adana cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı
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Adana cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı

53 dakika önce

Cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandıAdana'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.

Cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı

Adana'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde okul ve camilerden muslukların çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceliyen ekipler, şüphelinin Yavuzhan Bahşi olduğunu saptadı. Bahşi'nin Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiye girip, muslukları tekmeyle kırarak çaldığı belirlendi. Aynı şekilde 3 cami ve 3 okuldan 37 musluk çaldığı ortaya çıkan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Yavuzhan Bahşi, tutuklandı.

Adana cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:51 Kaynak: DHA
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