ADANA Camını kırıp girdiği bankada 2 gün uyumak istemiş - Son Dakika

Camını kırıp girdiği bankada 2 gün uyumak istemiş

ADANA'da, kaldırım taşıyla camını kırdığı bankaya giren Mehmet A. (30), gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Mehmet A.'nın, ifadesinde "Sokağa çıkma yasağı geliyordu, yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dediği öğrenildi.

Olay, gece 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bankanın camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de bir kişinin olduğunu telsizden anons geçerek destek ekip istedi. Polisleri gören şüpheli ise bankanın sistem odasına girerek saklanmaya çalıştı.

Olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği, Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı. Alkollü olduğu gözlenen ve isminin Mehmet A. olduğu saptanan şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket" dedi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan bankada yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirleyen polis, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için de işlem yaptı.

YATACAK YERİM YOKTU

Gözaltına alınan Mehmet A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu, yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dediği öğrenildi. Mehmet A.'nın hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda sabıkası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.