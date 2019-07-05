Son Dakika Haberleri: ADANA CAMİYE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YATMAK İÇİN GİRDİK
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ADANA CAMİYE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YATMAK İÇİN GİRDİK

37 dakika önce

ADANA'da, bir caminin imam odasına girdikleri sırada suçüstü yakalanan iki kişi, yatmak için girdiklerini söyledi.

ADANA'da, bir caminin imam odasına girdikleri sırada suçüstü yakalanan iki kişi, yatmak için girdiklerini söyledi. Camide yapılan incelemede herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirlendi.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Albay Tahsin Ulu Camii'nde meydana girdi. Gece camiye iki kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine yakın mahalle bekçileri tarafından caminin imam odasına giren iki şüpheli genç, suçüstü gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen gençler, hırız olmadıklarını söyleyip, Yatmak için girdik dediler.
Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, camide yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığı saptandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
ADANA CAMİYE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YATMAK İÇİN GİRDİK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
Somuncu Baba, Çukurova, Güncel
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