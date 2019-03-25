Son Dakika Haberleri: Adana Canını Hiçe Sayarak Eşya Taşıma Anı, Sosyal Medyada Paylaşıldı

Adana Canını Hiçe Sayarak Eşya Taşıma Anı, Sosyal Medyada Paylaşıldı

1 saat önce

Canını hiçe sayarak eşya taşıma anı, sosyal medyada paylaşıldıADANA'da çekildiği öne sürülen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde bir gencin, 4 katlı apartmana monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıması, 'pes' dedirtti.

Canını hiçe sayarak eşya taşıma anı, sosyal medyada paylaşıldı

ADANA'da çekildiği öne sürülen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde bir gencin, 4 katlı apartmana monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıması, 'pes' dedirtti.

Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği videoda bir genç, 4 katlı apartmanın damına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor. Görüntüde yaşamını hiçe sayan gencin herhangi bir güvenlik önlemi almadan bu işlemi yaptığı, hatta bir ara halatın diğer ucundaki kali ile çarpışıp, dengesini kaybettiği dikkati çekti. Çarpışmanın ardından şans eseri tutunduğu halatı bırakmayan gencin bu işlemi sağ salim tamamlaması, izleyenlerin yüreklerine su serpiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, olayın Adana'da yaşandığı iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:46 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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