Adana çatıdan düşen işçi yaralandı

Olay, ilçeye bağlı Kadirli yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi. Olayda Ümit Güleç (34), çatı bakımı yaptığı sırada bastığı yerin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Güleç, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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