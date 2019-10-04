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Adana çatıdan düşen işçi yaralandı

14 dakika önce

Çatıdan düşen işçi yaralandıAdana'nın Kozan ilçesinde çatıdan düşen işçi yaralandı.

Adana çatıdan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Çatıdan düşen işçi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çatıdan düşen işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kadirli yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi. Olayda Ümit Güleç (34), çatı bakımı yaptığı sırada bastığı yerin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Güleç, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadirli, Kozan, Adana, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:48 Kaynak: DHA
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